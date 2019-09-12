Гражданам рассказали, как не потерять деньги в банке

Центробанк занялся финансовым просвещением россиян, сообщает DEITA.RU.

Регулятор выступил с мерами предостережения, которые нужно соблюдать российским клиентам банков, чтобы не стать обладателями ненужных услуг, тянущих с них деньги.

Для этого, по информации ЦБ, необходимо самым внимательным образом читать договор с банком. В случае, если у вас возникают какие-либо вопросы, относительно указанного в документе, их необходимо уточнить у сотрудников напрямую. В противном случае, уже после подписания всех бумаг, отменить их действие будет достаточно сложно.

Также немаловажной рекомендацией оказалось и то, что к выбору банковских продуктов, как и самих финансовых учреждений нужно подходить вдумчиво и на холодную голову. Масса экономических проблем настигают людей в следствии спешки и эмоционального выбора.

К похожим последствиям ведёт и импульсивное решение, например, о взятии кредита или использования того или иного финансового инструмента банка.

Кроме этого, одним из базовых правил является постоянная информированность клиентов об уровне инфляции в стране. В случае, если какой-либо банк предлагает процент по вкладам, который гораздо выше данного показателя, то, скорее всего, в договоре с таким банком будут скрываться подводные камни, способные вытянуть из человека дополнительные деньги.

Дмитрий Шевченко