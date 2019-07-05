Новую систему для проверки наличия обременений на имущество разрабатывают в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.

Федеральная нотариальная палата (ФНП) и оператор Реестра уведомлений о залогах движимого имущества подтвердили эту информацию.

Вскоре и кредиторы, и желающие приобрести недвижимость смогут проверить имущество на наличие обременения в виде залога, лизинга, договора купли-продажи с сохранением права собственности за продавцом с помощью уведомлений на сайте ФНП. Искать каждый аспект отдельно теперь не нужно: всю информацию о недвижимости можно будет найти в одном месте.

Анастасия Туркова