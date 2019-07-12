У тех, кто пользуется такси, появятся особые правила общения с таксистами, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РИА ФАН.

Например, водителей такси обяжут показывать пассажиру карточку со своей фотографией и именем.

Пассажирам порекомендуют не соглашаться на поездки на машинах такси с номерами других регионов. И разговаривать с водителем, стараясь понять по голосу, насколько он сонный.

Московский профсоюзе таксистов собирается передать этот свод правил в департамент транспорта Москвы и затем распространить по всей России. Профсоюз выступает за повышение уровня допуска к поездкам для водителей, чтобы обезопасить таким образом пассажиров от ДТП, вызванных непрофессионализмом или усталостью водителя, который собирался подзаработать.

Анастасия Туркова