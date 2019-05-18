Минфин: из бюджета можно получить 450 тысяч рублей на ипотеку, сообщает DEITA.RU. Ведомство обнародовало проект постановления правительства.

Для получения денег заемщик должен обратиться в банк, в котором оформлена ипотека, с документами, подтверждающими право участвовать в программе. Банк, в свою очередь, передаст документы в "ДОМ.РФ" для проверки. Затем "ДОМ.РФ" одобрит выдачу средств или откажет.

При положительном вам переведут из казны 450 тысяч рублей или суммы, равную остатку кредита, если она меньше 450 тысяч.

Добавим, что право на выплату получает семья при условии рождения ребенка с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, третьего ребенка или последующих детей.

Анастасия Туркова