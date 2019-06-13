Россияне поддержали идею Медведева, сообщает DEITA.RU.

Портал SuperJob провёл опрос о том, поддерживают ли соотечественники возможность сокращения рабочей недели до 4 дней.

Напомним, что данную идею как потенциально приемлемую для россиян озвучил глава российского правительства Дмитрий Медведев на конференции Международной организации труда.

Трудящиеся, по данным сервиса, в целом поддержали премьера. 49% опрошенных высказались "за" укорачивание рабочей недели.

Вместе с тем, целый 31% ответил, что пока не готов работать меньше. 20% участников опроса затруднились дать чёткий ответ.

В опросе приняли участие 1600 россиян из всех округов страны.

Примечательно, что кроме идеи о введении ещё одного выходного дня Медведев также озвучил ряд других интересных мыслей, которыми он поделился на конференции.

Дмитрий Шевченко