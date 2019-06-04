Банки отчитались о рекорде в выдаче потребкредитов россиянам, сообщает DEITA.RU.

Небывалый всплеск спроса на займы среди жителей России для покупки повседневных товаров превысил на 30% уровень прошлого года. Как пишет РИА Новости, в начале первого квартала 2019 года гражданам выдали потребительских кредитов на сумму в 680 миллиардов рублей. Неутешительную статистику привело бюро "Эквифакс".

По данным статистической компании, выросло и само число выданных населению кредитов. За тот же период времени по сравнению с прошлым годом, россияне взяли на 5,5% кредитов больше. Значительный прирост показал и средний объём потребительского кредита — теперь он достиг 177,2 тысяч рублей, но ещё год назад он был на уровне 143,8 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о привлечении к административной ответственности одного из российских банков за то, что организация рассылала СМС с неполным перечнем условий, что могло привести к вводу клиентов в заблуждение.