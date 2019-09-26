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Граждане начнут платить в магазинах лицом
26 Сентябрь 2019, 17:30
Наличные и карты уйдёт в прошлое, сообщает DEITA.RU.
В России собираются внедрить систему быстрых платежей, которая позволит, в частности, расплачиваться за товары и услуги при помощи данных биометрии, например, сканирования лица.
Для того, чтобы гражданин смог пользоваться таким способом оплаты ему нужно будет сначала сдать свою биометрию в МФЦ или, например, в банке и затем дать своё согласие на то, что покупки он соглашается оплачивать при помощи этих данных.
Таким образом, россияне смогут больше не носить с собой средства расчёта, такие как наличные деньги или даже пластиковые карты, а магазины в свою очередь избавятся от торговых терминалов.
Как пишет РБК, точных сроков ввода новой технологии в народ пока не называется.
Дмитрий Шевченко