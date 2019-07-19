Важную политическую новость пропустили больше половины граждан, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «РИА Новости».

Они оказались не осведомлены о существовании Союзного государства России и Белоруссии. Такие данные предоставил фонд "Общественное мнение" после опроса.

Пятьдесят девять процентов россиян услышали о появлении Союзного государства России и Белоруссии от социологов, проводивших опрос. Двадцать шесть процентов признали, что до них доходила подобная информация, двенадцать процентов оказались в курсе дела, а четыре процента толком не смогли ответить.

Ассоциации с Союзным государством у респондентов – благосклонные отношения между странами и единство.

Всего в опросе поучаствовали 1500 человек из 53 субъектов России.

Напомним: что Союзное государство Белоруссии и России создано с подписанием договора в декабре 1999 года, восьмого числа.

Анастасия Туркова