Важную политическую новость пропустили больше половины граждан, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «РИА Новости».
Они оказались не осведомлены о существовании Союзного государства России и Белоруссии. Такие данные предоставил фонд "Общественное мнение" после опроса.
Пятьдесят девять процентов россиян услышали о появлении Союзного государства России и Белоруссии от социологов, проводивших опрос. Двадцать шесть процентов признали, что до них доходила подобная информация, двенадцать процентов оказались в курсе дела, а четыре процента толком не смогли ответить.
Ассоциации с Союзным государством у респондентов – благосклонные отношения между странами и единство.
Всего в опросе поучаствовали 1500 человек из 53 субъектов России.
Напомним: что Союзное государство Белоруссии и России создано с подписанием договора в декабре 1999 года, восьмого числа.
Анастасия Туркова