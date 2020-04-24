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Граждане скупают средства от похмелья
Многие из попавших список медикаментов используются при лечении простуды
В России резко вырос спрос на средства от похмелья, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно данным газеты «Известия», которая ссылается на результаты исследования DSM Group, в период с 9 по 12 апреля в стране продали более 790 тысяч упаковок различных противопохмельных препаратов. В этот список попали также аспирин и «Упсарин».
Аналитики отметили, что продажи таких средств выросли на 83% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Всего же за год число продаж противопохмельных выросло на 24% и составило чуть менее 2 млн упаковок.
При этом, как поясняют аналитики, рост продаж таких средств не связан с увеличением потребления спиртного. Кроме того, многие из них активно используются как средства лечения гриппа и ОРВИ.