Граждане скупают средства от похмелья

В России резко вырос спрос на средства от похмелья, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно данным газеты «Известия», которая ссылается на результаты исследования DSM Group, в период с 9 по 12 апреля в стране продали более 790 тысяч упаковок различных противопохмельных препаратов. В этот список попали также аспирин и «Упсарин».

Аналитики отметили, что продажи таких средств выросли на 83% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Всего же за год число продаж противопохмельных выросло на 24% и составило чуть менее 2 млн упаковок.

При этом, как поясняют аналитики, рост продаж таких средств не связан с увеличением потребления спиртного. Кроме того, многие из них активно используются как средства лечения гриппа и ОРВИ.