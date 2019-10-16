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Граждане стали меньше уважать президента
Рейтинг рухнул сразу на 7%, сообщает DEITA.RU со ссылкой наРИА «ФАН».
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос жителей Украины. Людям задавали вопросы как они относятся к президенту Зеленскому и премьеру Гончаруку.
По сравнению с данными опроса за сентябрь, количество тех, кто поддерживает первых лиц Украины, снизилось на 7%. Уровень поддержки Зеленского упал с 73% до 66%.
Всего не одобряют действия нового правительства 22% опрошенных. Эти данные за месяц не изменились.
Елена Миронова
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