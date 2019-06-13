Возможность фиксировать преступления получит каждый, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Гражданам дадут право снимать любые правонарушения, а также получать записи с видеокамер, которые в последствии можно использовать в суде.

Для самостоятельной записи преступлений "Ростелеком" разработал специальное приложение. Чтобы его использовать гражданам нужно будет пройти регистрацию на портале "Госуслуги".

После этого вся информацию, которую свидетель происшествия будет записывать на телефон, будет поступать в единый центр. По принятым данным программа сможет установить местоположение, время и личность снимавшего.

Приложение сначала пройдёт апробацию в Санкт-Петербурге.

Запись преступлений была бы кстати в случаях, подобных тому, что произошёл во Владивостоке, где дорогой внедорожник измазали ночью краской.

Дмитрий Шевченко