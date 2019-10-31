Гражданин Китая был серьезно покалечен на границе с Россией

Трагический случай произошел на погранпереходе Полтавка в Приморье. Об этом сообщает DEITA.RU.

Портал newsbox24 разместил видео, на котором зафиксировано смертельное ДТП с пешеходом. На нем видно, как фура съезжает с весов на погранзаставе и наезжает на мимопроходящего мужчину. По информации новостного канала, пострадавший и водитель – оба граждане Китая.

«Судя по всему, он попал в зону невидимости для шофера фуры, поэтому так случилось», - отмечают комментаторы.

По последним данным, пострадавший выжил и доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Подробности происшествия сейчас устанавливаются. Очевидцы утверждают, что гражданину КНР пришлось ампутировать руку и ногу, однако, эта информация пока не подтвердилась официально.

«Страх-то какой, просто проходил ведь спокойно. Но да, за машиной всегда надо следить! Я даже близко к припаркованным стараюсь не подходить близко, мало ли что, не поставили ее нормально, например», - делятся комментаторы.

Отметим, что пешеход – всегда самый уязвимый участник дорожного движения, поэтому ему следует быть особенно внимательным к ситуациям с машинами. Как можно заметить, опасность не всегда поджидает на проезжей части. Порой ДТП случаются в «расслабленных» ситуациях вроде этой.

Александра Маслова