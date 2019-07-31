Бездомный из Хабаровска украл чемодан у американки на ж/д станции в Приморье, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Управлении на транспорте МВД России по ДФО, женщина поставила чемодан в здании вокзала Спасска-Дальнего и отошла на несколько минут. Когда иностранка вернулась, никаких вещей и в помине уже не было. Ей пришлось обратиться в полицию.

Гражданка рассказала стражу порядка, что приехала к родственникам в Приморье, поэтому находится на территории России. В чемодане были не только личные вещи, но и украшения. Общей ущерб оценивается в 25 тысяч рублей.

Подозреваемого в краже нашли быстро. В поезде «Совгавань — Владивосток» ехал 30-летний житель Хабаровска. У него-то и были обнаружены женские вещи. Злоумышленник тут же сознался в содеянном. Теперь ему грозит пять лет тюрьмы.

Екатерина Брязгунова