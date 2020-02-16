Гражданских жен в РПЦ назвали бесплатными проститутками

Женщин, которые состоят в гражданском браке, воспринимают не как жен, а как бесплатных проституток. Об этом заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, сообщает ИА DEITA.RU по материалам «Интерфакса».

«Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак», —сказал Дмитрий Смирнов.

При этом он священник напомнил, что по социологическим опросам в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. Это явление Дмитрий Смирнов связал с тем, что мужчины в гражданском браке считают женщин временной утехой, а не женами. «Потому что если бы он относился к ней как к жене — ну что, трудно зарегистрироваться, что ли?» — задался вопросом священник.

Позже в РПЦ заявили, что резонансное высказывание имело целью не оскорбить женщин, а привлечь внимание к безответственности мужчин. "Это высказывание не стоит понимать буквально", - заявили в РПЦ.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском интервью раскритиковал законопроект о домашнем насилии. По его словам, любое вторжение извне в семейные отношения несет в себе очень большие негативные последствия. Так глава РПЦ прокомментировал законопроект о домашнем насилии, который сейчас обсуждает общественность. По его словам, в семье, где люди привыкли отдавать себя друг другу и жить интересами друг друга, невозможно физическое насилие.