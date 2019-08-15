В середине августа у приморских пчеловодов начался период гречишного медоноса, сообщает DEITA.RU. О том, как проходит этот процесс рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Александр Цицилин.

Он отметил, что совсем недавно вернулся с тайги вместе со своими уликами, где полтора месяца проходил липовый медосбор. Вернуться ему пришлось перед непогодой.

«Если бы я там остался в тайге и там начал бы откачивать, то не успел бы вернуться до тайфунов. Поэтому вернувшись, домой я откачал липовый мед, а после установил улики и пчелы стали собирать гречишный мед. Рядом с моей пасекой как раз в этом году засадила два поля гречихи, одно с одной стороны второе с другой. При этом оба поля были засеяны соседями с разницей в две недели, что идеально подходит для медосбора», - рассказал пчеловод Александр Цицилин.

По его словам, пчелы в разное время по-разному приносят меда. Так, за несколько лет его практики наибольший принос меда одной семьи составил 17 кг 400 грамм. За сезон одна семья принесла 140 кг, однако у других пчеловодов бывает и больший принос. В среднем считается, что с двух уликов набирается фляга меда.

Напомним, в этом году приморские пчеловоды накачали более 6 тысяч тонн меда. Попробовать и приобрести свежий липовый и другие сорта таежного меда можно будет на фестивале в Анучино 24 августа.

Иван Юрьев