«Гречка пошла на взлет»: Приморскстат назвал цену потребительской корзины

Статистическая служба Приморского края назвала цену потребительской корзины на декабрь 2019 года и отметила ее подорожание в течение года, сообщает DEITA.RU.

По словам специалистов, в конце года стоимость корзины составила 5,5 тысяч рублей, подорожав за год на 6,1%. Больше всего в цене выросла стоимость гречки, подорожав в 1,7 раза. Оставшаяся часть круп подросла в среднем на 13%, настолько же в цене увеличились яблоки и груши, а до 14% подорожали овощи: лук, картофель, чеснок и капуста. При этом подешевели до 6,7% свежие овощи, а лимоны упали в цене на 11,8%.

Снизилась цена на креветку и кальмар, однако подросла стоимость мороженной неразделанной рыбы до 15,5%, остальная рыбная продукция подорожала в среднем на 4,9%.

Наименьший рост цены показала мясная продукция. Полуфабрикаты подорожали на 0,6%, колбасные изделия на 4,7%, мясо птицы на 4,1%. Остальное мясо, кроме баранины, показало снижение стоимости до полутора процентов.

Молочная продукция стала дороже на 6,6%, некоторые кисломолочные продукты подорожали на 10%. Также в цене увеличился хлеб и хлебобулочные изделия на 8%. Остальные товары показали рост до 14,3%. Сильно в стоимости упал сахар, подешевев на 26%.

В итоге подсчетов уровень инфляции на продукты составил 3,8%.

Иван Крышан