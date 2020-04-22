Греф назвал сроки пика коронавируса в России

Председатель правления Сбербанка рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии COVID-19, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.



По словам Германа Грефа, согласно математической модели, созданной в Сбербанке, пик заболеваемости коронавирусом в России должен наступить примерно с 5 по 10 мая.

В этой связи, вплоть до этих дат критически важно соблюдать карантинные меры, отметил банкир. Ранее похожую точку зрения выразили эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group.

Они также прогнозируют пик эпидемии в России на начало мая, а вот снятие карантинных мер — на середину июня. С начала эпидемии в России зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения.