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17 Февраль 2020, 14:13

Греф назвал сроки пика коронавируса в России

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Эксперт высказал своё мнение по важному вопросу

Председатель правления Сбербанка рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии COVID-19, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Германа Грефа, согласно математической модели, созданной в Сбербанке, пик заболеваемости коронавирусом в России должен наступить примерно с 5 по 10 мая.

В этой связи, вплоть до этих дат критически важно соблюдать карантинные меры, отметил банкир. Ранее похожую точку зрения выразили эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group. 

Они также прогнозируют пик эпидемии в России на начало мая, а вот снятие карантинных мер — на середину июня. С начала эпидемии в России зафиксировано более 47 тысяч случаев заражения.

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