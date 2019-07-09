9 Июль 2019, 13:00
Греф оценил отставание России
Источник изображения: Сбербанк
Глава Сбербанка дал свою оценку скорости технического прогресса в стране, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.
Герман Греф заявил о том, что Россия отстала от своих западных партнёров в вопросе цифровизации как минимум на шесть лет. Таким образом, по мнению руководителя Сбербанка, России понадобится именно столько времени, чтобы догнать лидеров в этой области.Как отметил Греф, доля цифровой экономики в российском ВВП достигает всего 4%, в то время как в других странах этот показатель гораздо выше.
Вместе с этим, глава Сбербанка отметил, что по отдельным направлениям Россия всё же показывает хорошие результаты, сопоставимые с мировым уровнем развития технологий.
Дмитрий Шевченко
‡агрузка...
Загрузка...