Сбербанк и Emirates NBD получили официальное одобрение сделки от банковских регуляторов ОАЭ, Турции, Австрии и России, сообщает DEITA.RU по материалам Сбербанка.

Турецкая «дочерняя» структура Сбербанка Denizbank A.S. будет продана Emirates NBD Bank. Соглашение о купле-продаже 99,85% акций Denizbank A.S. было достигнуто весной 2019 года.

Как отмечается в официальном сообщении Сбербанка, на текущий момент получено официальное одобрение сделки от Центрального банка ОАЭ, Агентства банковского регулирования и надзора Турции, Управления по финансовому рынку Австрии и Центрального банка Российской Федерации для осуществления сделки.

Все необходимые одобрения от банковских регуляторов получены. Сторонам осталось получить несколько разрешений регулирующих органов, запросы на которые уже сделаны. После их получения стороны будут иметь возможность завершить сделку.

Дмитрий Санников