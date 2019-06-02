Руководитель Сбербанка Герман Греф заявил, что у России есть шансы войти в пятерку стран - лидеров по развитию искусственного интеллекта, сообщает DEITA.RU.

Об этом Герман Греф рассказал в эфире телеканала «Россия 1». По мнению главы Сбербанка России, у нашей страны неплохие стартовые условия в развитии искусственного интеллекта. Греф отметил, что у России сейчас имеются важные элементы цифровой инфраструктуры, в том числе собственный поисковик и социальные сети.

Накануне Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта. Владимир Путин настоятельно призвал активнее привлекать российские компании к внедрению достижений искусственного интеллекта в экономику страны.

Дмитрий Санников