«Грей бетон»: Путин вызвал Рогозина на серьезный разговор

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после новых скандалов со строительством космодрома «Восточный» оказался «на ковре» у президента Путина, сообщает DEITA.RU.



Рогозин доложил президенту о строительстве второй очереди космодрома. Дальневосточная «стройка века» по осени снова оскандалилась. Так, следком Амурской области возбудил дело о хищениях 256 миллионов при работах на стартовом комплексе для ракеты «Ангара».

Руководитель Роскосмоса заверил президента: для наблюдения за порядком на стройке используются технологии орбитального мониторинга российской космической сферы.

То есть, работы снимают из космоса, чтобы понимать - какие движения происходят на объекте за определенный период времени, что меняется, как расширяется зона работ, и какие нарушения зафиксированы на стройке. По словам Рогозина, снимки обрабатываются математиками, и изменения маркируются.

Дмитрий Рогозин лично наблюдает за процессом, каждый месяц, инспектируя площадку. Кроме космического наблюдения, «Око Рогозина» следит за стройкой с помощью дронов. Глава космической индустрии может практически из своего кабинета мониторить, сколько человек работают в данный момент времени.

Сейчас на «Восточном» закладывают ресурсу базу. Завозят материалы, готовят к установке сложнейшие конструкции, при установке которых безопасность и соответствие нормам особенно важны.

Как ранее писала DEITA.RU, при работах на важнейших конструкциях на стартовом комплексе допускались вопиющие нарушения - взять хотя бы некачественный бетон, который при колоссальных нагрузках запуска мог просто рассыпаться.

Кроме того, Дмитрий Рогозин пообещал президенту самый пик строительства уже следующим летом. Пять тысяч человек будут единовременно работать на «Восточном», чтобы уложиться в поставленные сроки. А запустить первый объект второй очереди - ракету «Ангара» - необходимо уже в 2023 году.

К слову, ранее ее планировали пустить в 2022, но из-за многочисленных нарушений сроки вынуждены перенести. Котлован для будущей «Ангары» сейчас разработан на 71 процент.

Зимой Дмитрий Рогозин обещает «греть бетон» - работы будут продолжаться, несмотря на суровый дальневосточный мороз. Мониторить качество работ будет Главгосэкспертиза. С ней, по словам Рогозина, уже заключен контракт на финальные оценочные работы - ошибки и потерю качества глава Роскосмоса пообещал избежать.

Отметим, вызов Дмитрия Рогозина на ковер совпал с новым громким уголовным делом на масштабном строящемся объекте. «Поволжское строительное предприятие» в связке с компаниями «Трио-ВИС» и «Дорстрой» осуществили крупную махинацию с арендой техники. По бумагам проходили одни цифры, деньги были выплачены - на деле же более 250 миллионов утекли в карманы вороватых чиновников.

С 2014 года более 17 тысяч нарушений было зафиксировано на стройке. Пресс-секретарь президента Путина Александр Песков сообщил об 11 миллиардах украденных рублей, из которых удалось вернуть только три с половиной. По его словам, каждый десятый выделенный рубль так и не пошел в дело.

Василий Кучин