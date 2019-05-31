«Где купить билет в Россию, которая по телевизору» — народный юмор о российской действительности — в обзоре DEITA.RU.

Российское чувство юмора — это черта национального характера. Даже в самые тяжелые времена россиянин постоянно смеется до слез. Даже если ему нечего есть. Поскольку тяжелые времена у нас всегда, то и новые уходящие в народ шутки появляются регулярно. Народное творчество — своеобразный индикатор общественных настроений. И пока «кремляне» ищут способы избавить россиян от «черных очков» и депрессии, россияне превращают трудности в фарс, сочиняя анекдоты на злобу дня. Над чем сейчас жители страны, рассказывает DEITA.RU.

Этой весной страну потрясли громкие скандалы с миллиардными хищениями в космической (и не только) отрасли. Народ в сети реагирует немедленно и выдвигает следующее предложение — «С 2020 года бюджет России планировать в чиновниках Роскосмоса!». А также задается вопросом: «Интересно, а если провести обыск у всех слуг народа, можно будет обратно понизить пенсионный возраст?»

Рядовые россияне, в отличие от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, нашли разумное объяснение российским неудачам в межзвездном пространстве: «Если освящённый спутник не вышел на орбиту, значит — он грешен и нечего ему делать на небесах. Из объяснительной записки Роскосмоса».

Анонсированную Рогозиным лунную станцию с аватарами тоже необходимо освятить — иначе ничего не выйдет.

Российская власть обозначила переход к «монархической аристократии». То есть, власть передается по наследству от воротилы-отца к сынуле, от богатого супруга к жене.

Тут можно вспомнить назначения президентом компании «Алроса» Сергея Иванова — сына бывшего секретаря Совета безопасности России Сергея Иванова, старшим вице-президентом «Ростелекома» Владимира Кириенко — сына первого заместителя руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко. И даже скандальный экс-министр обороны Анатолий Сердюков нашел свое место в совете директоров Объединенной авиационной корпорации, которая, кстати, выпускает Суперджеты.

При этом все делается как бы под шумок, вроде как темный народ не заметит. Ага, как же. «Жена чиновника стала успешной бизнесвумен и миллиардершей. Сын — вице-президентом госкорпорации, дочь — главой крупного фонда. А чиновник так и сидит на своей копеечной казённой зарплате. Жалкий неудачник, позор семьи» — «высекают» в соцсетях простые россияне.

Очень трогает соотечественников тема РПЦ и ее последние деяния. Жители Екатеринбурга считают неудачным местом для строительства храма святой великомученицы Екатерины сквер у театра драмы. 13 мая в городе начались протесты. Люди вышли на улицу защищать сквер от рук служителей бога.

Однако «храм святой Екатерины в Екатеринбурге все равно построят» — считает пресс-секретарь Патриарха Кирилла Александр Волков. «Храм, построенный на месте сквера, — скверный храм» — парируют острословы.

«Российские школьники победили на Международной Менделеевской олимпиаде по химии, завоевав сразу 7 золотых медалей. На приёме в Кремле премьер-министр Медведев вручил ребятам памятные сувениры и от всей души поздравил будущих граждан США и ЕС», — так россияне иронично констатируют продолжающийся отток мозгов за границу.

Президента Владимира Путина по праву считают одним из самых эффективных снайперов в российском хоккее. По статистике он забрасывает 3,6 шайбы за матч. Но русский народ спортивные достижения Путина не радуют, и он «смотрит на квитанции ЖКХ и ценники в магазинах с таким выражением лица, как будто президент не забросил 10 шайб в ворота противника».

Скандал с победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» вскрыл еще одну червоточину в ядре черного российского юмора. «Дочь Алсу выиграла чемпионат мира по фигурному катанию, обойдя сына Яны Рудковской всего на 0,5 миллиона рублей», — шутят люди.

Юмор юмором, а ситуация печальная. «У дочери Алсу есть будущее в музыке, а у всех остальных — не факт. Потому что для артиста главное — репертуар. Репертуар стоит огромных денег. Гораздо больше, чем 1 млн рублей, подаренный вчера в знак примирения каждому, кроме Микеллы Абрамовой. Мы все соревнуемся с дочерью Алсу», — пишет на этот счет музыкальный обозреватель Олег Кармунин.

В ноябре прошлого года Госдума одобрила пакет законов о введении специального льготного налогового режима для самозанятых граждан. Для продавцов налог составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, — 6%.

Однако люди считают, что «в законе о налоге с приусадебных теплиц есть недоработки — многие жулики выращивают лук на подоконниках и, тем самым, уходят от налогообложения. Передайте там государю, немедленно!».

При этом россияне понимающе поддерживают путешественника Фёдора Конюхова, который проходит испытания в далёких заморских краях. «На какие только ухищрения не идет этот человек, чтобы только не жить в России!».

Российский юмор — это смех над кривым носом соседа по выгребной яме. Гогот над гангреной в собственной ноге. Черный и брутальный, он, тем не менее, не лишен словесного изящества и точнейшей иронии.

«Подскажите, где купить билет в Россию? В ту, которая по телевизору»?

Василий Кучин