Греть или не греть двигатель зимой, рассказали эксперты

Кратковременный прогрев автомобиля эксперты назвали лучшей стратегией для сохранности систем автомобиля, сообщает DEITA.RU.



По словам специалистов, в зимний период двигатель необходимо прогревать на месте 2-3 минуты, а после можно поехать с низкой скоростью и на малых оборотах, в летний период время прогрева сокращается до минуты. Движение на малых оборотах быстрее прогревает двигатель, масла и нейтрализатор.

Наилучшим способом для прогрева автомеханики называют отапливаемый гараж, а при его отсутствии предпусковой подогрев. Однако этой функцией водители не пользуются повсеместно, данные услугами есть во многих городах страны. Самым дешевым вариантом для сохранения автомобиля специалисты называют защитную стяжку. Это поможет уберечь дворники и щетки от обледенения.

Отметим, что согласно ПДД выезд на дорогу с обледенелыми дворниками запрещен, также как и с замерзшей «омывайкой».

Иван Юрьев