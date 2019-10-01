Грету Тунберг пригласили в Госдуму

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экологическую активистку Грету Тунберг выступить с речью в российском парламенте, сообщает DEITA.RU.

Как пишут РИА «Новости», такое письмо Василий Власов уже передал в посольство Швеции в России.

Грета Тунберг не видела смысла ходить в школу, если политики не готовы обращать внимание на очевидные факты и исследования ученых. И вместо учебы приходила к шведскому парламенту вместо уроков каждую пятницу. А теперь вот и в ООН выступила, да и в российский парламент приглашают. Прямо из страны невыученных уроков, ведь от школы теперь Грета Тунберг отказалась на целый год. Какую вообще науку могут проповедовать прогульщики математики и физики?

Совершенно «случайная» встреча Греты Тунберг с президентом США Дональдом Трампом в фойе ООН наверняка стоила того, чтобы плыть три недели через Атлантику на яхте без кухни и туалета.

Как отметил в программе «Агитпроп» журналист Константин Семин, самый убийственный инструмент в политике — слезинка ребенка. Такой слезинкой можно вызвать настоящее цунами, землетрясение или даже войну. И спрос на детские слезы не падает. А раз есть спрос, появится и предложение. Особенно если дело идет к президентским выборам в крупнейшей капиталистической стране, раздираемой внутренними и внешними противоречиями.

Дмитрий Санников