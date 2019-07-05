Сбор природных ресурсов от населения может стать централизованным, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Зампред комитета по природным ресурсам Василий Власов предложил Минприроды организовывать пункты приёма ягод и грибов в посёлках для их дальнейшей продажи.

Как считает автор инициативы, это позволит сборщикам ягод получать деньги за свою работу и не переживать, что они смогут продать собранное. Депутат отметил, что часто большая часть продукции просто пропадает.

Ранее в Минсельхозе задумались о регулировании рынка дикорастущих ресурсов, таких как грибы, ягоды, орехи, березовый сок и лекарственные растения.

Дмитрий Шевченко