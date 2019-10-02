Грипп идет на регион

Об эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Приморском крае и ходе иммунизации против гриппа рассказали специалисты территориального управления Роспотребнадзора, сообщает DEITA.RU.

По информации надзорного ведомства, сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом в крае находится на неэпидемическом уровне. Во всех возрастных группах населения заболеваемость ОРВИ находится ниже уровня эпидемического порога.

Между тем, в рамках кампании по вакцинации против гриппа планируется привить 45% совокупного населения края. По состоянию на 27 сентября уже привито против гриппа более 300 тысяч человек, в том числе более 146 тысяч детей – 26,5% от совокупного населения.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Приморскому краю напомнили, что именно вакцинация – единственный эффективный и безопасный способ защититься от гриппа и его осложнений.

В соответствии с национальным календарем бесплатно могут привиться дети, посещающие детские дошкольные учреждения, школьники 1-11-х классов, студенты, работники образовательных учреждений и медицинские работники, работники транспорта и лица старше 60 лет в государственных медицинских организациях края.

Однако привиться против гриппа рекомендуется и тем, кто не относится к перечисленным группам за счет личных средств, средств предприятий и организаций, с целью предотвращения заболеваний гриппом в семье, трудовом коллективе, а также предотвращения осложнений и смертельных исходов.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что оптимально проводить вакцинацию в сентябре- октябре, тогда к началу эпидемического сезона, вырабатывается достаточная иммунная защита.

По данным многолетнего мониторинга за заболеваемостью, эпидемическое распространение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в Приморском крае регистрируется в январе.

Ранее врач назвал основные отличия гриппа от ОРВИ. По словам главного врача 121-й московской поликлиники Андрея Тяжельникова, оба заболевания имеют одну природу — это особые вирусы. При этом грипп является одним из представителей группы вирусов ОРВИ.

Дмитрий Санников