Грипп идет на регион

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморском крае ниже уровня эпидемического порога во всех возрастных группах населения, сообщает DEITA.RU по материалам территориального управления Роспотребнадзора.

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, случаев заболевания гриппом в регионе не зарегистрировано. По результатам лабораторных исследований, среди населения циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, другие вирусы: бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю напомнило, что специфической мерой профилактики гриппа является иммунизация населения. По состоянию на 19 ноября 2019 года, привился почти каждый второй приморец: охват населения Приморского края прививками против гриппа составил - 47,6%.

Неспецифическая же профилактика сводится к тому, чтобы повысить устойчивость организма к вирусам и не допустить его проникновения в организм. Это довольно простые меры, которые в состоянии соблюдать каждый: проветривание помещения, полноценное питание, использование масок, мытье рук, прием препаратов, воздействующих на вирус гриппа.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что оптимально проводить вакцинацию в сентябре- октябре, тогда к началу эпидемического сезона, вырабатывается достаточная иммунная защита. По данным многолетнего мониторинга за заболеваемостью, эпидемическое распространение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в Приморском крае регистрируется в январе.



Дмитрий Санников