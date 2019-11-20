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Грипп идет на регион

Врач

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморском крае ниже уровня эпидемического порога во всех возрастных группах населения, сообщает DEITA.RU по материалам территориального управления Роспотребнадзора.

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, случаев заболевания гриппом в регионе не зарегистрировано. По результатам лабораторных исследований, среди населения циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, другие вирусы: бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю напомнило, что специфической мерой профилактики гриппа является иммунизация населения. По состоянию на 19 ноября 2019 года, привился почти каждый второй приморец: охват населения Приморского края прививками против гриппа составил -  47,6%.

Неспецифическая же профилактика сводится к тому, чтобы повысить устойчивость организма к вирусам и не допустить его проникновения в организм. Это довольно простые меры, которые в состоянии соблюдать каждый: проветривание помещения, полноценное питание, использование масок, мытье рук, прием препаратов, воздействующих на вирус гриппа.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что оптимально   проводить вакцинацию в сентябре- октябре, тогда к началу эпидемического сезона, вырабатывается достаточная иммунная защита.  По данным многолетнего мониторинга за заболеваемостью, эпидемическое распространение  гриппа и острых респираторных вирусных инфекций  в  Приморском крае  регистрируется в  январе.

Дмитрий Санников

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