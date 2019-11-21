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Громкая отставка произошла в правительстве Медведева
21 Ноябрь 2019, 10:40
Громкая отставка произошла в правительстве Медведева
Председатель правительства России Дмитрий Медведев отправил в отставку заместителя руководителя Ростуризма Алексея Конюшкова, сообщает DEITA.RU.
Как отмечается в распоряжении Дмитрия Медведева, опубликованном на официальном сайте Кабмина, Конюшков Алексей Алексеевич освобождается от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму «по его просьбе».
Конюшков занял кресло заместителя главы Ростуризма в марте 2018 года. Он курировал вопросы реализации программы подготовки к чемпионату мира 2018 года по футболу в части строительства и подготовки гостиниц для мероприятий чемпионата.
Ранее совет Международной федерации футбола (ФИФА) признал чемпионат мира по футболу 2018 года, который прошел летом 2018 года в России, лучшим в истории проведения турнира. Футбольные специалисты отметили бесплатный транспорт, систему идентификации болельщиков и другие новшества.
Дмитрий Санников