Громкая отставка произошла в правительстве Медведева

Председатель правительства России Дмитрий Медведев отправил в отставку заместителя руководителя Ростуризма Алексея Конюшкова, сообщает DEITA.RU.

Как отмечается в распоряжении Дмитрия Медведева, опубликованном на официальном сайте Кабмина, Конюшков Алексей Алексеевич освобождается от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму «по его просьбе».

Конюшков занял кресло заместителя главы Ростуризма в марте 2018 года. Он курировал вопросы реализации программы подготовки к чемпионату мира 2018 года по футболу в части строительства и подготовки гостиниц для мероприятий чемпионата.

Ранее совет Международной федерации футбола (ФИФА) признал чемпионат мира по футболу 2018 года, который прошел летом 2018 года в России, лучшим в истории проведения турнира. Футбольные специалисты отметили бесплатный транспорт, систему идентификации болельщиков и другие новшества.

Дмитрий Санников