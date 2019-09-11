Громкая отставка сотрясла дальневосточный регион

Десятый министр покинул команду губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Сегодня стало известно об увольнении министра природных ресурсов и экологии края Василия Прийдуна, сообщает DEITA.RU.

Большая чистка продолжается в правительстве Камчатки: сегодня политический олимп региона покинул глава министерства природных ресурсов и экологии. Василий Прийдун работал в правительстве с 2013 года, официальная причина его отставки – выход на пенсию, но эксперты связывают уход с недавними скандалами. Один из них – нарушения при добыче песка на Халактыском пляже, второй – скандал вокруг заказника «Таежный». Кроме того, по данным ИА «Кам 24», в отношении Василия Прийдуна сейчас проводится прокурорская проверка на предмет связи экс-министра с коммерческими компаниями, ведущими разработку нескольких карьеров в разных районах края.

Отметим, что за последний год это уже десятый по счету, покинувший команду Илюхина. Кажется, что вулкан политических страстей на Камчатке не дремлет, и мелкие размены на шахматной доске, которые пока позволяют делать губернатору, могут смениться извержением.

Так, в кулуарах ВЭФ активно обсуждалась возможная смена губернаторского корпуса в ДФО. Один из кандидатов на вылет – действующий глава Камчатки Владимир Илюхин, который может не удержаться в кресле до перевыборов, которые пройдут через год, в сентябре 2020го.

Но по мнению экспертов, эта такая медийная повестка – всего лишь желания определенной группы лиц. Как прокомментировал DEITA.RU руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков, Владимир Илюхин – эффективный глава, у него высокий рейтинг,и он держит рейтинг партии «Единая Россия» на одном из самых высоких мест в ДВФО. "Поэтому вопрос второго срока – это лишь вопрос борьбы за место главы региона между крупными ФПГ, тогда как сам Илюхин представляет интересы региона. Поэтому много зависит от первого лица (Путина), будет ли он менять на переправе достаточно стабильного и продуктивного главу, просто исходя из расстановки интересов сил в федеральном округе", - считает эксперт.

Что касается смены команды, то проявлять политическую активность накануне выборов главы региона – это правильная стратегия, в конце концов, если Илюхин пойдет на второй срок, ему еще предстоит выиграть выборы, добавил Илья Гращенков.

Напомним, что пока губернатор был на ВЭФ, на Камчатке активизировались протестная активность.