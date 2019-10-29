Громкое назначение произошло в Приморье

Михаила Хитрунова назначили руководителем Управления вневедомственной охраны Росгвардии в Приморье, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в ведомстве.

Приказ о назначении Михаила Николаевича был подписан 15 октября, однако общеизвестно об этом стало только во вторник, 29 октября. В ближайшее время Хитрунов приступает к выполнению своих обязанностей.

Михаил Хитрунов — настоящий приморец. Он появился на свет в 1977 году в приморского городе Арсеньеве. Небольшой городок известен на всю страну своими вертолетами. К службе в МВД приступил еще в 1996 году в родном Арсеньеве. Школу полиции во Владивостоке окончил только в 2002-м. Спустя семь лет Михаил Николаевич пришел во вневедомственную охрану, где возглавил соответствующий отдел арсеньевской полиции. За 10 лет под его началом удалось раскрыть 78 преступлений. За годы службы награжден медалями и грудными знаками, в том числе за участие в боевых операциях на Кавказе.

Екатерина Брязгунова



