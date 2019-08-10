В Сети активно обсуждают вероятное задержание бывшего вице-губернатора Приморского края Гагика Захаряна, сообщает DEITA.RU. Информация появилась в субботу, 10 августа.

Согласно опубликованным в Instagram сведениям, в Москве арестован Гагик Захарян вместе с сыном. Отмечается, что причиной для задержания стали якобы не возведенные в нужный срок очистные сооружения где-то под Москвой.

На данный момент официальной информации, подтверждающей громкое задержание, нет.

Напомним, в марте текущего года на фоне обысков в «Приморском водоканале» Гагик Захарян покинул пост вице-губернатора, курирующего вопросы ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и госжилнадзора

Екатерина Брязгунова