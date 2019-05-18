Будущий президент Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что Крым вновь станет частью Украины, сообщает DEITA.RU. Слова политика приводит «РИА Новости».

Как сказал Зеленский, он верит в то, что украинцы совместными усилиями смогут «освободить» полуостров. «Мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы», — сказал глава государства, инаугурация которого пройдет в понедельник, 20 мая.

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2018 года. Тогда, во время голосования, 97,8 процента жителей республики и 95,6 процента севастопольцев заявили о своем желании войти в состав России. Прошло пять лет, однако Украина по-прежнему не признает результатов референдума.

Екатерина Брязгунова