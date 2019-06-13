Российский лидер Владимир Путин уверен, что с каждой новой неделей отношения между Москвой и Вашингтоном становятся все «хуже и хуже», сообщает DEITA.RU. Такое заявление президент сделал во вторник, 13 июня, в интервью телеканалу «МИР».

По мнению Путина, отношения между США и Россией за последние несколько лет очень сильно испортились. Действующая администрация с момента вступления в должности приняла за десятки решений, направленных на замедление экономического роста Российской Федерации.

Однако глава государства выразил уверенность в том, что на предстоящем саммите Большой двадцатки ему удастся найти общий язык с президентом Дональдом Трампом. Более того, будут сделаны шаги в направлении создания хороших условий для сотрудничества, в том числе экономического.

Екатерина Брязгунова