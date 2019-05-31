Украинский глава Владимир Зеленский объявил, что страна находится в состоянии войны с Россией, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделано во время встречи с сенатором США Робертом Портманом.

По словам бывшего КВНщика, Украина сейчас ведет две войны: одна с Россией, а вторую — внутри государства с коррупцией, которая является главной угрозой для развития экономики Украины.

После своего заявления Зеленский попросил о том, чтобы против России были усилены санкции, а также политическое и экономическое давление.

Ранее прошла информация о том, чтобы прекратить конфликт на Донбассе, необходимо соблюдение Минских договоренностей.

Екатерина Брязгунова