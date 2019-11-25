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Громкую отставку подписал Медведев

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Руководитель мусорной госкомпании Денис Буцаев покинул свой пост по решению главы правительства Дмитрия Медведева, сообщает DEITA.RU.

Документ о том, что досрочно прекращены полномочия генерального директора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева, опубликован за официальном интернет-ресурсе правительства.

Планируется, что освободившуюся должность займет экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Меня. Отмечается, что за его назначения на сегодняшний день активно выступает сын генерального прокурора Игорь Чайка. Именно он является владельцем общества «Хартия», которое многие региону выбирают в качестве главного оператора.

Отметим, что «Российский экологический оператор» работает в области реализации мусорной реформы.

Екатерина Брязгунова

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