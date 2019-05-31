Россияне убеждены, что ужесточения наказания за пьяное ДТП со смертельным исходом проблему не решит — как ездили нетрезвые водители, так и будут ездить, сообщает DEITA.RU.

Напомним, в четверг, 20 мая, депутаты Государственной Думы проголосовали «за» проект закона, согласно которому максимальное наказание за смертельное ДТП, совершенное в нетрезвом виде, составит 15 лет лишения свободы.

Казалось бы, радостная новость, однако россияне восприняли ее в штыки. «Как обычно будут сажать обычных людей, чиновники откупятся», «В нашей стране самое главное — это научить исполнять принцип «неотвратимости наказания». То есть то, что перед законом все равны. Пока этого не будет, грош цена всему законодательству», «Что хорошего то? Это законы для простых смертных сделали», «Какие от 4 до 9? 1,5 года поселения!!! А сейчас то же самое будет. Расстрел и не меньше! На месте, чтоб мажоры и прокуроры откупиться не успевали», «Китайцы говорят: у вас законы очень мягкие, например, за грабеж, разбойное нападение дают 5-7 лет, а у нас, в Китае 10-15 лет, за убийство у вас дают 10-12 лет, а у нас, в Китае - смертная казнь», «Легко принять закон. Они б дороги и переходы безопасные построили», — пишут граждане.

Екатерина Брязгунова