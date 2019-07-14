Чешского гроссмейстера Игоря Раусиса могут дисквалифицировать за нарушение правил соревнований, сообщает DEITA.RU по материалам шахматного портала Chess.com.

Гроссмейстера поймали с поличным в туалете во время турнира во французском Страсбурге. Как сообщает шахматный портал, 58-летний спортсмен использовал подсказки компьютера, которые он смотрел в мобильном телефоне. Этот факт был зафиксирован скрытой камерой, установленной в туалете.

Международная шахматная федерация проводит расследование, по итогам которого может дисквалифицировать гроссмейстера.

Дмитрий Санников