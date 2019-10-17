Гроза как версия будущего разразится над Владивостоком в конце октября

В Театре молодёжи премьера - «Grosa2059», драма в 2-х действиях - так написано на афише. Этот спектакль – о любви, заявляют актёры. Премьера состоится 25 и 26 октября, сообщает DEUTA.RU.

Что ожидает нас в будущем? Например, в 2059 году? И что такое «Гроза», явление только ли природное или оно также имеет человеческую, социальную природу, и это расплата? О непростых вопросах будут говорить со зрителем в Театре молодёжи в новой постановке. Спектакль ожидается необычный. Он уносит нас в будущее, беря свои корни в далёком прошлом.

Дело в том, что текст в спектакле полностью соответствует написанному в 1859 году тексту пьесы Николая Островского «Гроза». Почти полностью. Как говорит режиссёр Александр Дзюба, его пришлось сократить, иначе постановка была бы слишком длинна, но не изменить. Итак, после конфликта героинь Островского Катерины и Кабанихи проходит 200 лет, наш мир, по версии режиссёра, пережил техногенную катастрофу. Но люди также мечтают о любви, жаждут власти над ближним, чувствуют и страдают, как и во все времена. На сцене те же герои – Катерина, Кабаниха, Тихон, Дикой, Борис… любовь, власть, измена, расплата… но мир в 2059 году стал иным - техногенным. Станут ли техногенными кипящие на сцене страсти?

О чём этот спектакль? «О нас, наверное, - говорит актёр Иван Синицын, играющий Бориса. – О традициях, которые мы утрачиваем, о конфликте поколений, и, наверное, о сложных взаимоотношениях родителей и детей. Ну и о каких-то простых истинах, о которых мы забываем». А то, что действие перенесено на 50 лет вперед от нашего времени и на 200 от времени драмы Островского? Играет ли это какую-то роль? «Думаю, нет. Просто наш перенос и форма подачи сделала всю эту историю визуально ближе к тому порогу, на котором мы сейчас находимся. Текст остался прежним. Ситуацию немного изменили. Но ничего не поменялось, смысл остаётся тем же самым».

«Спектакль о жизни, о той, какая она в данный момент, - считает исполнитель роли Дикого, Игорь Смирнов. - Хоть действие и происходит в 2059 году, я всё это видел и 10 лет назад, и 15, и 20, и вообще по жизни… Но, я всё-таки надеюсь, что когда придёт зритель, он сам для себя выберет концепцию и поймёт, о чём этот спектакль. Мне кажется, что у каждого зрителя есть шанс понять что-то для себя, о чём он. Притом, это будет по-разному».

Режиссёр Александр Дзюба (Москва) ставит современный вариант классического произведения. Действие драмы Островского разворачивается в вымышленном городке, стоящем на берегу реки Волги. У Дзюбы на сцене тоже будет Волга, но… Всё так, да не так. «Гроза» Николая Островского входит в школьную программу. Корреспондент DEUTA.RU побывал на репетиции, поговорил с актёрами, и захотел перечитать русскую классику и через спектакль сравнить, так ли мы, люди, меняемся в так называемом «прогрессе», и главное – куда идём.

Интересен ещё один акцент в спектакле. На вопрос: «Кто главный герой в вашей постановке?» Режиссёр Дзюба отвечает: «Гроза».

Ирина Павленко