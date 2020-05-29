Грозит ли россиянам зарубежный отдых летом, рассказали в Ростуризме

Глава Ростуризма Зарина Догузова, рассказала, стоит ли россиянам готовиться к отдыху на зарубежных курортах летом текущего года, сообщает ИА DEITA.RU.



Чемоданы собирать не стоит, ведь по словам Зарины Догузовой возобновления заграничных поездок летом текущего года не ожидается. При этом сроки возобновления международного туризма не представляется возможным наметить точно, потому что граждан России ещё не готовы принимать за рубежом, отмечает издание «Лента».

Зарина Догузова отметила, что, когда в Кабмине станет известно, что границы готовы к открытию, препятствовать отдыху россиян за рубежом никто не станет. Наряду с этим, в государстве активно готовят отечественные курорты, чтобы россияне могли отдохнуть, не покидая страны. Согласно прогнозу Ростуризма, наибольшей популярностью будут пользоваться активный и оздоровительный виды отдыха, а также экотуризм. Также стало известно о том, что ведомство запланировало организацию чартерных программ на ряде направлений, где ранее их не было.

Тем временем эксперты прогнозируют, что для восстановления после пандемии COVID-19 отечественной туристической отрасли может понадобиться до двух лет.