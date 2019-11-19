«GRОZО2059» - интересный эксперимент Театра молодёжи

Современной постановкой открыл сезон Театр молодежи во Владивостоке. Премьерный спектакль «GRОZA2059» (+16) можно счесть театральным экспериментом, новой формой разговора со зрителем, живущим в стремительно меняющемся мире. Разговора, в первую очередь, с людьми молодыми - поколением отцифрованных технологий, во многом потерявшими связь с языком литературной классики. Надо сразу сказать: спектакль получился необычный и интересный.

Поставил «GRОZA2059» московский режиссёр Александр Дзюба. Он сформировал образ постановки в целом, выступив художником-постановщиком, художником по костюмам, музыкальным оформителем спектакля. Над световым оформлением работал Валентин Дрыгин (Театр молодёжи, Владивосток).

Корнями «GRОZA2059» уходит в классику – герои произносят текст в точности по пьесе Александра Островского «Гроза» написанный 160 лет назад - в 1859 году. При этом история на сцене, по воле режиссёра Дзюбы, происходит в будущем. Будущем, не только от времени Островского, но и от времени нынешнего - в 2059 году.

По режиссёрской версии мир «2059» находится в стадии разрушения и стагнации после пережитых человечеством техногенных катастроф. И в этом будущем мире живут герои описанные в 19 веке Островским. Властная, подавляющая любое проявление воли Кабанова (Кабаниха - актриса Мария Стратулат) вступившая в непримиримый конфликт с молодой женой сына Катериной (Анна Шевелёва). Сын Кабанихи Тихон (Павел Пьятыров) слабый человек, морально раздавленный матерью, сестра его Варвара (Валерия Самарина). Дикой, оправдывающий свою фамилию диким и жадным нравом (Игорь Смирнов), его племянник Борис (Иван Синицын) вынужденный жить в доме дяди в принуждённом «уважении», а по факту в унижении. В версии «грозы времён апокалипсиса» режиссёр сохраняет основную сюжетную линию «грозы классической», кульминацией которой становится любовь Катерины и Бориса, измена мужу и последующая расплата.

Надо отметить, что «апокалипсическая» линия в сюжете «2059» не разъясняется словами. Состояние мира режиссёр передаёт через внешние символы: одежду героев «аля трущоба», защитные технические очки, противогазы, вой сирены и радиационные баки, стоящие на сцене, абсурдные фигуры, появляющиеся в костюмах химзащиты. Спектакль наполнен символами. Один из них – стоящий на сцене старый автомобиль марки «Волга». В пьесе Островского есть Волга – река. Автомобильная «Волга» – интересное решение, усиливающее технократическое состояние окружающего мира, в котором почти не осталось ничего живого.

Сохранив оригинальный текст и центральную сюжетную линию, режиссёр создаёт другую историю, другую «грозу», внешне мало сличимую с миром «грозы» Островского. На афише нет имени автора пьесы, указано просто – «текст Александра Островского».

И тут можно обратиться к интереснейшему факту. Как бы мир не менялся внешне, благодаря пресловутому техническому прогрессу, истории человеческих взаимоотношений повторяются в разных декорациях сцены жизни из века в век.

За последние 30 лет, всего-то!, совершён умопомрачительный технический скачок привнёсший в нашу повседневную жизнь виртуальный мир компьютерных технологий. Но, изменилась ли за последние 200, 300 лет человеческая природа? Исчезли ли «Кабанихи» и «Дикие»? Актуальна ли сейчас история Катерины и Бориса – любви, измены, вины, расплаты? Ответ очевиден.

Так что, перенос сути сюжета в иное время, в иные условия, более близкие к грани современного мира, видится правомерным, в том числе и по причине, того, что этот ход показывает – по сути то, ничего и не изменилось. И очень вероятно, что «компьютерному поколению», живущему в собственной реальности, через новую форму подачи, сама история «Грозы», переживания и чувства героев становятся ближе и понятнее.

Интересен и показателен в спектакле момент, когда Катерина, коленопреклонённая, обращается с молитвой к Богу. Сцена очень искренна и трогательна. И появляется мысль, что если бы перед нами была девушка «в кринолине», та самая Катерина из классической постановки «Гроза», то воспринималось бы это как: это там, у них, в позапрошлом веке, молились искренне и веровали в «кару небесную». У них, но никак не у нас. Но перед зрителем Катерина в рваных джинсах – одежде совсем иного, противоположного кринолину толку, девушка из времени будущего, стоящая на краю личного обрыва. И ей веришь. Прямо сейчас, во времени настоящем. Проверить эту версию ощущений удалось в антракте, поговорив с разными зрителями, молодыми по возрасту. Оказалось, что сцена молитвы тронула многих, зацепила, проникла в душу.

Спектакль целен по языку образного выражения. Режиссёр, он же сценограф и составитель музыкального ряда, добился того, что зрительское внимание неотрывно держится на сценическом действе. Стоит отдать должное музыкальному оформлению спектакля, прекрасно подобранными трекам. Музыка в «GRОZA2059» это особая прекрасная история.

И особо надо отметить финал. В классической пьесе «Гроза» Катрина бросается в Волгу. И в новой версии Катерина погибает тоже. Но всё же финал Александр Дзюба смог вывести на новый жизнеутверждающий уровень. Он завершает спектакль картиной, через которую считывается – у жизни есть варианты, и всё может быть иначе – счастливо и в любви. Финал неожиданный и очень сильный.

Стоит поздравить Театр молодёжи с состоявшейся премьерой. Безусловно, это очень интересная работа. Она не проста, и кому-то может показаться слишком непривычной и непонятной. Но мир стремительно несётся вперёд, требуя осмысления происходящих в нём процессов. В первую очередь, осознания человеком самого себя в этом новом меняющемся мире. И вот тут театр, хороший, осмысленный театр, нам всем в помощь.

Ирина Павленко