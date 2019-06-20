Туристов, гостей в Приморском крае и местных жителей предупреждают о грозе сегодня, двадцатого июня, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примпогоду.

Ставшая уже привычной за последние дни облачность никуда не исчезнет, сохранится с ночи и на протяжении дня. Накрапывающий дождь, как ожидается, будет то прекращаться, то усиливаться и превращаться в плотный ливень в отдельных частях края.

Но сильными ветрами гроза сопровождаться не будет: его порывы останутся в пределах от шести до одиннадцати метров в секунду.

Воздух, вероятнее всего, прогреется от восьми градусов тепла ночью до двадцати четырех днем.

Анастасия Туркова