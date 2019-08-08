Дожди – такова погода в крае на восьмое августа, сообщает DEITA.RU. Причем дождь будет сильным, обильным, и пройдет практически по всей территории края, предупреждает Примгидромет.

Утром в краевой столице туманно, вероятна гроза. Ветер или северный, или северо-западный, скорость – до восемнадцати метров в секунду. И жарко, до двадцати шести градусов.

По самому краю, за пределами Владивостока, сильнейшие дожди – местами, преимущественно на юго-востоке. Гроза и туман, видимость на дорогах – низкая. Ветер умеренный, скоростью не более двенадцати метров в секунду.

Температура на побережье – 16-21 градус тепла, дальше от побережий – до двадцати семи.

Анастасия Туркова