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Грозы, град и ливни: прогноз на выходные

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Антициклон покинет территорию края

Обильные осадки обещают синоптики Приморью на грядущие выходные дни. Без дождей будет только ночь с субботы на пятницу, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Примпогоду».

Как рассказали специалисты, антициклон, который обеспечивал краю достаточно стабильную, теплую и ясную погоду в течение всей недели, постепенно начнет отодвигаться от региона.

Дело в том, что из Китая в сторону Хабаровского края начнет смещаться циклон – Приморье попадет под его фронтальные разделы.

В отдельных частях региона в субботу начнется дождь, перейдя на большую площадь региона уже к воскресенью. Кроме того, в отдельных районах пройдут грозы и град.  

Ночные морозы в крае прекратятся вовсе – температуры не опустятся ниже +1. Между тем, потепление ждет почти все части Приморья – на континенте будет от 15 до 23 градусов тепла, на побережье – от 10 до 15 градусов.

Во Владивостоке будет пасмурно, туманно и с моросью в течение дня. В воскресенье дождь будет идти весь день. 

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