Примпогода передает приморцам прогноз на 4 июня, и ясных, солнечных часов на этот день не предусмотрено, сообщает DEITA.RU.

Ночь в крае с 3 на 4 июня – облачная, с непродолжительными дождями, в некоторых областях переходящими в ливни, кое-где – гроза. Температура воздуха – восемь – тринадцать градусов тепла, а ветер – умеренный, но при грозе достигает восемнадцати метров в секунду.

Точно такая же погода ожидается и днем, с небольшим изменением: температура воздуха поднимется до двенадцати – двадцати пяти градусов тепла.

Анастасия Туркова