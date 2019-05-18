Испорченные погодой выходные предстоят жителям Приморья, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в «Примгидромете», в субботу, 18 мая, в дальневосточной столице с вероятностью 40 процентов ожидается морось. Город в очередной раз накроет густой туман. Сильный юго-восточный ветер не прекратится в течение всех суток. Температура воздуха не превысит 14 градусов.

В крае ситуация несколько иная. Местами небольшой дождь, на севере умеренный дождь, местами грозы, в отдельных районах грозы, побережье заволочет все побережье. Ветер южный, сильный, до 17 метров в секунду. Несмотря на дожди, на улице тепло, до 26 градусов выше нуля, на побережье – до 17.

В воскресенье погода сильно не изменится. В крае и Владивостоке пройдут дожди, местами сильные.

Екатерина Брязгунова