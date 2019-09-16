Грубые ошибки водителя уничтожают автомобиль

В связи с технологическим прогрессом, управлять автомобилем становится всё проще. Однако ряд ошибок за рулём может привести к печальным последствиям, сообщает DEITA.RU.

Всё чаще водители забывают вовремя проходить техобслуживание. В современных авто сроки интервалов важной процедуры и так увеличены, но водитель и сам порой забывает пройти процедуру ТО.

Автоэксперты также не рекомендуется экономить на расходниках. Чем качественнее моторное масло, или оборудование для автомашины, тем дольше «железный конь» будет радовать владельца.

Также водителям следует запомнить, что пустое – плохо. Езда на пустом баке и плохо накачанные шины только ухудшат состояние автомобиля. Шины быстрее износятся, и могут хуже защищать колёсные диски, если в них будет меньше давления. А езда на пустом топливном баке рискует испортить топливную систему из-за высокой температуры жидкости.

Езда на низких оборотах двигателя – также распространённая ошибка. Она приводит к большему расходу топлива, а также изнашивает компоненты двигателя.

Привычка держать ногу на педали сцепления во время остановок на светофоре может испортить корзину и диск сцепления, а также выжимной подшипник. В таких рекомендуется случаях держать ногу на педали тормоза, а если остановка предвидится длительная, нужно переключить рычаг МКПП в нейтральное положение.

Софья Корф