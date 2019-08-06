Транспортное средство превратилось в груду металла на трассе Седанка — Патрокл во Владивостоке во вторник, 6 августа, сообщает DEITA.RU.

По словам очевидцев, серьезная авария произошла, не доезжая метров пятьсот до съезда на Снеговую Падь. Свидетели также отмечают, несмотря на очень серьезные повреждения, которые позволяют только предполагать, что еще утром груда металла была микроавтобусом, происшествие обошлось без человеческих жертв.

Судя по Яндекс. Картам, в районе ДТП образовалась многокилометровая пробка. На протяжении примерно 3,25 километра машины едут со скоростью не более семи километров в час. После того, как этот участок по жаре удалось миновать, придется еще 1,5 километра постоять в заторе, однако тут машины движутся поживее — 35 километров в час.

Екатерина Брязгунова







