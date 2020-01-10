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6 Декабрь 2019, 18:15

Группа избивавших девушек сутенеров отправится в суд

суд

Преступная группа сутенеров в Находке избивала девушек и принуждала к занятию проституцией, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Следственном комитете Приморья, двое мужчин и женщина угрозами и насилием заставили нескольких девушек заниматься проституцией. Среди числа пострадавших были и несовершеннолетние.

Следствие отмечает, что действовали преступники с октября 2017 по июль 2018 года. Всего в занятие нелегальными способами заработка злоумышленники вовлекли семерых девушек – трое из них были несовершеннолетними.

«Собрано достаточно доказательств для того, чтобы утверждать о незаконных насильственных действиях в отношении пострадавших, а также о принуждении к оказанию определенного рода услуг за денежное вознаграждения», - подчеркивают следователи.

Ведомство собрало необходимую базу для обвинения. Сейчас уголовное дело рассмотрят в суде Находки.

Александра Маслова

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