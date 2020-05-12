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Группа приморцев насильно вымогала у граждан миллионы

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Особенно настрадался один из односельчан

Организованную группу вымогателей задержала приморская полиция совместно со следователями и бойцами Росгвардии – она состояла из ранее судимых жителей села Вольно-Надеждинское, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отметили в полиции, ОПГ совершала преступления корыстно-насильственного характера. Под видом легальной деятельности в сфере инвестиций там занимались вымогательством у частых лиц и предпринимателей, угрожая их жизни, здоровью, занимаясь физическим и психическим насилием.

Так, установлено, что члены группировки неоднократно похищали местного жителя, избивали его и требовали отдать им 1 млн рублей.

В ходе обысков силовики обнаружили огнестрельное и травматическое оружие, штык-нож, личные документы пострадавших и деньги – более 840 тысяч рублей.

Фигуранты находятся под стражей – их ждет наказание до 15 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. 

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