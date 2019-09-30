Группы UMA2RMAN и Серьга выступили на Дне тигра

В воскресенье, 29 сентября, во Владивостоке в 20-й раз отметили День тигра, заключительный аккордом праздника стали выступления российских групп UMA2RMAN и Серьга, сообщает DEITA.RU.

Хедлайнеры праздника вышли на сцену построенную на центральной площади Владивостока в 19 часов. Они исполнили свои самые известные музыкальные композиции. Завершился концерт в 22 часа.

Как отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко, День тигра имеет особое значение для Владивостока и Приморского края.

«Символами нашего города и края является амурский тигр, который уже на протяжении 136 лет изображен на гербе города и Приморского края. Конечно, не возможно без любви жителей края этому редкому полосатому зверю приумножать и защищать это природное богатство. Тигр по праву выбрал Приморье своим любимым домом у нас обитает 75% всей популяции амурского тигра, это 500 прекрасных зверей сейчас ходит по тайге и мы по праву можем считаться тигриной столицей», - подчеркнул Олег Кожемяко.

Он добавил, что миссия приморцев заключается в сохранении народного достояния, чтобы живой тигр достался последующим поколениям жителей края, а не находился только на гербах Владивостока и Приморского края.

В этом году праздник День тигра отпраздновал свой 20-й юбилей, традиционны карнавальным шествием, концертом местных творческих коллективов. Празднование проходило на нескольких площадках города, однако основные мероприятия прошли на центральной площади. В праздновании приняли участие более 12 тысяч человек.

Иван Крышан